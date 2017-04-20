В Запорожье спасатели продолжают бороться с последствиями непогоды (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Как ранее сообщал «Верже», непогода в Запорожье привела к коллапсам на дорогах и во дворах. В результате этогов Запорожье начиная с 7:00 19 апреля до сегодня, 20 апреля 9:00 сотрудниками ГСЧС Запорожской области совместно с коммунальными службами было ликвидировано 102 дерева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Также, вовремя ликвидации вытащили 2 грузовика, 1 микроавтобус и 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

Из-за ухудшения погодных условий электроэнергия была отключена в 4-х населенных пунктах: