Запорожец хотел инсценировать убийство гулящей сожительницы суицидом

Житель Запорожья жестоко забил свою жительницу до смерти. Чтобы отвести от себя подозрение в убийстве, он попытался разыграть спектакль с самоубийством женщины, но затем решил просто «обнаружить» окровавленный труп на лестничной площадке.

«Мою жену кто-то убил! Она лежит вся в крови в подъезде. Срочно приезжайте», — услышал ночью голос в телефонной трубке дежурный райотдела полиции. Оперативная группа, выехав на место ЧП, обнаружила труп 35-летней женщины с многочисленными травмами лица и следами побоев по всему телу на общем балконе 9 этажа одного из домов. Рядом страдал безутешный сожитель убитой.

Показания 42-летнего сожителя убитой женщины были запутанными и противоречивыми. Кроме того, мужчина был пьян, а на теле виднелись следы, характерные для драки. Осмотр квартиры только добавил сыщикам уверенности в том, что перед ними находится преступник.

«Убитого горем» мужчину оперативники смогли «разговорить», и тот сознался в убийстве. По его словам, он вместе с сожительницей целый день дегустировал спиртные напитки. Хотя знал, что в пьяном состоянии его сожительница становилась невменяемой.

Выпив бутылку водки вдвоем, мужчина пошел в магазин, где купил еще одну бутылку. Там он встретил знакомых, и приятели зашли в рюмочную, чтобы выпить сто граммов. Затем запорожец вернулся в квартиру и, выпивая с сожительницей, рассказал ей о том, что выпил немного и с приятелями.

Пьяная женщина начала укорять сожителя в том, что он плохо к ней относится. Чтобы «отомстить» своему супругу, едва стоящая на ногах женщина заявила, что пойдет к его знакомым и тоже с ними выпьет. Кроме того, мужчина сильно ревновал свою суженную. Злые языки утверждали, что небезосновательно.

«Никуда ты не пойдешь! Ложись спать! Будешь еще «бухая» по району шататься!», – заявил ей сожитель.

Но пьяную даму уже было не остановить – она вылила на супруга поток обвинений: в том, что он ее не удовлетворяет в постели, в том, что мало зарабатывает, в том, что не заботится о ней. Да, мало ли пьяная женщина может произнести обидных и зачастую несправедливых слов, обвиняя своего мужа во всех смертных грехах, и совсем не думая о последствиях.

Не выдержав оскорблений, мужчина уже отсидевший несколько лет в колонии за торговлю наркотиками и кражи, начал бить благоверную. Остановился он лишь когда понял, что женщина находится при смерти. Хрипящей в предсмертных судорогах женщине, он начал делать искусственное дыхание и массаж сердца, но женщина скончалась.

Чтобы замести следы преступления, сожитель вытащил тело женщины на девятый этаж и хотел было сбросить его вниз, инсценируя самоубийство, но потом передумал. Мол, знать не знаю, где и с кем моя супружница была – начал искать и нашел в подъезде мертвой…

Во время следствия бывший зэк признался в том, что избил сожительницу. Но упирал на то, что не хотел убивать, а лишь пытался остановить пьяную женщину, а она своими оскорблениями довела его до состояния аффекта, и он ее избил.

Во время судебного слушания дела свидетели охарактеризовали убитую женщину с негативной стороны. Дескать, она в пьяном виде была опасна, и поэтому подсудимый всячески оберегал ее от употребления спиртных напитков. Чуть ли души не чаял он в своей сожительнице, а эта трагедия случилась «чисто по недоразумению».

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы.

Валерий Бутенко.