Команда Буряка желает выплатить своим пиарщикам 1,7 миллиона гривен из бюджета громады Запорожья

Вчера, 19 апреля, во время заседаний депутатских комиссий Запорожского горсовета избранники горожан рассматривали и проекты решений, которые будут выноситься на ближайшую сессию горсовета.

Среди прочих проектов был и пикантный документ о дополнительном выделении коммунальному телеканалу «Z» (бывший «МТМ») 1,732 миллиона гривен.

Крупная сумма денег руководству телеканала необходимы для ремонта и переоборудования помещений (515 тысяч гривен), доработки сайта телеканала (62 тысячи гривен), приобретение контента (имеется в виду передачи других телеканалов и студий) для наполнения эфира (800 тысяч гривен) , подключения аварийного сигнала во время трансляций заседаний сессий горсовета 49,9 тысячи гривен.

Таким образом, расходы на содержание телеканала составят 15,373 миллиона гривен. Депутаты горсовета (не все) одобрили проект решения, который будет рассматриваться на сессии горсовета. Вероятно, проект будет принят.

Все бы ничего, но телеканал является рупором мэра Запорожья, чиновников мэрии и управленцев коммунальных предприятий, а также депутатов горсовета от «Оппозиционного блока», ратующих за интересы крупного меткомбината. Зритель телеканала «Z» узнает много нового о героической борьбе мэра Буряка и его команды с протекающими крышами, разбитыми дорогами и отсутствием нормального пассажирского транспорта, необходимости повышения тарифов и продолжения загрязнения окружающей среды. Но далеко не все жители Запорожья согласны с политикой ставленника «Запорожстали» на посту мэра города. Большинство избирателей не голосовало за Владимира Буряка и «Оппозиционный блок» и не желает, чтобы ему (избирателю) за его же счет вешали лапшу на уши.