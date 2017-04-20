Національне багатство України під загрозою

19 квітня у Запоріжжі відбулася прес-конференція за участю голови Аграрної партії України Віталія Скоцика, на якій було оголошено про початок Всеукраїнського збору підписів з приводу земельної реформи.

27 листопада 2014 року новобрана Верховна Рада провела конференцію «Європейська Україна» і підписала кваліфікаційну угоду. В ній було розписано 12 кроків до завершення земельної реформи в нашій державі. Варто відзначити, що ця реформа розпочата ще з 1990 року.

― За весь цей час не було зроблено жодних з цих кроків, щоб реформа була цивілізованою та довершеною. Верховна Рада переключила свою увагу на провадження дикого ринку землі. Ми називаємо це диким ринком землі, тому що всі правила які працюють в інших розвинутих і цивілізованих країнах світу на сьогоднішній день не розроблені і не підтримані необхідним законодавством на рівні Верховної Ради, – відзначив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Також голова Аграрної партії наголосив на тому, що замість того, щоб завершити свої забов’язання для завершення реформи, 55 депутатів підписалися під петицією до Конституційного суду України з вимогою визнати мораторій продажу сільського господарських земель не законним. Ці всі депутати є відображенням різних партій держави. Говорити про те, що в нас є влада і опозиція дивлячись на ринкове питання, щодо землі абсолютно не доцільно.

Уряд підписав Меморандум, у якому забов’язалися до кінця травня 2017 прийняти закон про відкритий ринок землі, який вступає в дію на початку 2018 року. Цей Меморандум відповідно до чинного законодавства був підписаний президентом України Петром Порошенко, прем’єр міністром, головою національного банку та міністром фінансів. Цікаво, що підпису під цим документом голови Верховної Ради немає. На сьогодні земельний кадастр заповнений менше чим на половину. Держава цинічно забирає право у громад розпоряджатися власними землями.

Аграрна партія розробила свої власні кроки для завершення земельної реформи. Їх кількість збільшилася до 16 пунктів. Також партія на земельному форумі в Києві оголосила про те, що розпочинає збір підписів під лозунгом «Не дамо вкрасти землю!». Планується зібрати не менше 3-х мільйонів підписів громадян до кінця травня і принести їх до Верховної Ради. Ключовим питання в цій акції – зберегти власну землю.

― Це питання є дуже важливим, тому я закликав всі політичні сили відкинути свої амбіції і активно долучитися до цього процесу. Також ми повинні виконати всю підготовчу роботу до завершення земельної реформи. Всі країни, які вступали до Європейського союзу проходили близько 7-8 років цього процесу. В нас є кваліфіковані спеціалісти і цю реформу ми можемо виконати за декілька років, – розповів Віталій Скоцик.

На думку політика, наразі Україна абсолютно не готова до ринку землі. Згідно з соціологічними дослідженнями, 80% українців категорично проти відкриття ринку. Зокрема, в нинішніх умовах і ціна землі буде невигідною через, що її продаватимуть за безцінь.

― 16% власників паїв могли б погодитись продати землю, бо у них не вистачає коштів на лікування і на прожиття. Що таке 16%? Це 4 млн гектарів. Плюс в руках держави 18,5 млн гектарів. Уявіть собі, коли цей масив з’явиться на ринку зубожілої країни – якою буде ціна? Це буде навіть не 500, 400 чи 300 доларів за гектар, як зараз коштує земля на тіньовому ринку. І це далеко не 15-20 тисяч доларів, як вона має коштувати. На такому дикому ринку ціна може впасти і до 100 доларів у віддалених селах. Це не ринок – це просто грабунок українців, – зауважив Віталій Скоцик.

До такого поспішного відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення сьогодні Україна не готова ні в організаційному, ні в правовому, ні в економічному сенсі. Земельну реформу не завершено, залишаються чисельні неврегульовані питання земельних відносин.