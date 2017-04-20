На запорожской трассе водитель BMW таранил бетонную преграду

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Васильевки погиб 33-летний пассажир автомобиля «BMW».

Вечером в полицию Запорожской области поступило сообщение из службы «102»: на дороге Харьков-Симферополь у автозаправки возле города Васильевка произошло ДТП с потерпевшими.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что около 22:48 на 344 км автодороги «Харьков-Симферополь» 28-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную преграду. В результате аварии погиб 33-летний пассажир.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть».