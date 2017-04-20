Пенсионерка из Запорожья «спасла» внука от тюрьмы

Немолодая жительница Запорожья «спасла» от уголовной ответственности своего внука, отдав якобы полисмену свою банковскую карточку и сообщив ему номер пин-код к ней.

Тот убедил пенсионерку, что ее внук жестоко избил горожанина и, чтобы «закрыть уголовное дело» нужны деньги. Немедленно!

Лишь после манипуляций с банковской карточкой старушка связалась с родственником, который, понятное дело, ни в какие переделки не попадал. Однако около пяти тысяч гривен уже «ушли» с банковской карточки пенсионерки.

По данному факту начато расследование по статье 190 УК «Мошенничество». Настоящие полицейские ведут розыск афериста, и просят горожан настойчиво предупредить своих пожилых родственников: ни в коем случае не верить телефонным звонкам жуликов.