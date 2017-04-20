Пока США и ЕС не могут определиться, Кремль поглощает Донбасс

Президент Россиии Владимир Путин усиливает контроль над Донбассом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По мнению собеседников, стратегия Путина заключается в том, чтобы полностью отделить Донбасс в результате постепенного слияния с РФ.

Издание акцентирует внимание на том, что Путин использует момент неопределенности позиции США относительно проблем Украины. Таким образом глава РФ сводит на нет надежды на выполнение Минских соглашений и скорую отмену санкций.

По информации агентства, Россия действует постепенно, используя в том числе экономическую блокаду со стороны украинских активистов, а также выстраивая ключевые экономические связи с самопровозглашенными республиками.

Как отмечает издание, украинские активисты в январе вместе с несколькими депутатами ВР заблокировали участок железной дороги для пресечения торговли с Донбассом. В результате Украина лишилась угля, поставляемого с территорий Донбасса. В стране ввели чрезвычайные меры в сфере энергетики.

«Украина, в свою очередь, 15 марта временно приостановила грузотранспортное сообщение с «ЛДНР». При этом президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить сообщение с непризнанными республиками в случае, если подконтрольные им предприятия вернут украинским владельцам», — подчеркивает издание.