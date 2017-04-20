Пьяная драка у запорожского кафе окончилась кровавым убийством (ФОТО)

Экипаж патрульной полиции получил вызов: у кафе на улице Александра Говорухи (бывшая Совхозная) пьяные молодчики устроили драку с ножами.

Прибыв на место ЧП, патрульные обнаружили молодого человека, увы, уже без признаков жизни — смерть констатировали медики, которые также приехали на вызов.

Во время опроса свидетелей полицейские узнали фамилию одного из драчунов и возможный адрес проживания второго, ведь эти мужчины местные, довольно часто бывают в кафе. Узнали и имя погибшего — 25-летнего горожанина.

На месте возможного проживания одного из подозреваемых, патрульным открыл двери 29-летний мужчина. Он был с признаками алкогольного опьянения и во время разговора заметно нервничал. В коридоре на полу у двери ванной комнаты инспекторы заметили светло-серую кофту. Подняв одежду, из нее выпал нож. Стражи порядка задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Подозреваемый заявил, что его оскорбили и поэтому он пустил в ход нож.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, свидетели опознали мужчину как того, кто нанес ножевые ранения. Начато расследование по статье 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.