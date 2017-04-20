Работники Запорожьерыбоохраны изловили браконьера, «охотившегося» на сомов и судаков

На водоемах Запорожской области продолжается нерестовый запрет на ловлю рыбы, но браконьеров это не останавливает, за что им и приходится отвечать перед законом.

Сегодня, 20 апреля, на акватории Балабинского залива Днепра рейдовой группой инспекторов Запорожьерыбоохраны и полиции был задержан гражданин, который осуществлял незаконный промысел рыболовной сетью в ​​брод.

В результате досмотра вещей нарушителя, кроме запрещенной сетки, была обнаружена незаконно выловленная рыба в количестве двух судаков, одного сома, трех окуней и пяти карасей.

По действующим таксам улов обойдется нарушителю в 1581 грн. По факту браконьерства был составлен административный протокол по ч.4 ст.85 КоАП.

По информации пресс-службы Запорожьерыбоохраны, всего за 20 дней весенне-летнего нерестового запрета государственными инспекторами Запорожьерыбоохраны и другими контролирующими ведомствами было изъято из водоемов 49 запрещенных орудий лова. Задержаны 3 тонны 600 кг. незаконно выловленной рыбы. По фактам нарушений правил рыболовства составлено 30 протоколов об административных правонарушениях.