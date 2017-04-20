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Стало известно, сколько запорожские предприятия заплатили налогов (ИНФОГРАФИКА)

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user444
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Так, за первый квартал 2017 года субъекты хозяйствования региона уплатили 207,2 миллиона гривен налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Запорожской области.

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В территориальном разрезе наибольшие суммы налога направили плательщики областного центра, в частности, Вознесеновского района — 33,5 миллиона, Шевченковский — более 30 миллионов, Днепровского – 29 млн., Заводского — 17,4 миллиона, Александровского — почти 16 млн., Хортицкого — 9,3 миллиона и Коммунарского районов — более чем 8 млн.

Также значительны поступления от предприятий и учреждений Мелитопольского района — почти 17млн. и Бердянского района — более 15 млн. Вместе плательщики этих районов обеспечили почти 85 процентов от общей суммы за квартал.

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