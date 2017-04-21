В Запорожье из-за подготовки к ВНО подорожали услуги репетиторов

В связи с приближением экзаменов в апреле резко вырос спрос на услуги репетиторов для школьников. Одним из самых популярных является репетиторство по английскому языку.

Как сообщает пресс-служба OLX в Украине, наибольшее количество предложений в Киевской области — около 35% от общего объема. Следом идут Днепропетровская (12%), Харьковская (9%), Одесская (8%) и Запорожская области (5%).

Самые высокие цены на услуги репетиторов традиционно в Киеве. На втором месте – Одесса, за ней идут Харьков и Днепр.

Больше всего предложений от преподавателей английского языка (23,3% от всех объявлений о репетиторстве). Много представлено и математиков (около 14%). По другим направлениям репетиторов меньше.

Средняя стоимость часа занятий по английскому в Киеве составляет 100-170 грн. Преподаватель из Вышгорода просит за свои услуги 80 грн/час. Немецкий язык будет стоит чуть дешевле — около 90 грн/час (как в Киеве, так, к примеру, и в Броварах). Расценки на репетитора украинского языка сильно отличаются в крупных и небольших городах: в Киеве час занятия стоит 100 грн, в Знаменке Кировоградской области — 55-70 грн, а в Мелитополе Запорожской области и вовсе 40 грн.

Так же дела обстоят и с точными науками. В Киеве за 100-150 грн/час можно найти репетитора по математике с выездом к ученику. В Днепре эта цена будет несколько ниже — 70-100 грн/час. В Фастове репетитор по математике для школьников 1—6 классов стоит 45 грн/час. В Кривом Роге цена занятия еще ниже — 30 грн/час

Цены на уроки биологии примерно в таком же ценовом сегменте. Киевский репетитор запросит за занятие 70 грн, в Николаеве стоимость часа составит 50 грн, а в Запорожье — 45 грн. Схожие цены и у преподавателей истории: 70 грн/час — Запорожье, 60 грн/час — Одесса.

Справка: ВНО — Внешнее независимое оценивание — экзамены для поступления в высшие учебные заведения на Украине.

Комплекс организационных процедур (прежде всего — тестирование) направленный на определение уровня знаний выпускников средних учебных заведений при их поступлении в высшие учебные заведения.