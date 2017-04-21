В мэрии Запорожья не озвучили финансовые потери после непогоды

Более 700 деревьев упало в следствии непогода. Об этом сказал городской голова Владимир Буряк, в ходе заседания исполкома. Дождь, снег и порывистый ветер повалил не старые ветхие деревья, а вполне здоровые и молодые. На сегодня, основная проблема — восстановление электроснабжения в квартирах и домах города. Кроме того, возникли сложности и с вывозом упавших деревьев и веток с внутриквартальных дорог и дворов.

— Как многие пишут, мы зарабатываем деньги на упавших деревьях, но мы их не зарабатываем. Мы все желающим, кто может взять, раздаем дрова для отопления. Единственное условие — не складировать распиленные деревья на проезжей части. ГСЧС и «Кобра» работают в круглосуточном режиме. Коммунальные предприятия также работают в круглосуточном режиме, — сказал Владимир Буряк.

Также городской голова отметил, что на полное устранение всех последствий стихии уйдет 2-3 недели, если погода не преподнесет новых погодных сюрпризов.

Финансовый ущерб от стихии в мэрии еще не считали.

Яна Петрова