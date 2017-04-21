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Запорожанка стала вице-мисс Баскетбол-2017 (ФОТО)

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user444
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Вероника Космач

Стали известны результаты голосования в конкурсе Мисс баскетбол-2017. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Известно, что в конкурсе приняли участие 16 спортсменок — по одной участнице от каждого клуба. В последний день голосования среди двух девушек разгорелась борьба за первое место. Так, за несколько часов до финиша впереди была Вероника Космач, но в последний момент болельщики Виктории Федоренко принесли победу именно ей.

Вероника Космач
Вероника Космач

По итогам голосования, спортсменка из бердянского баскетбольного клуба «Чайка» Вероника Космач заняла второе место, а победу одержала Виктория Федоренко из Днепра.

Виктория Федоренко

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