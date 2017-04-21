Запорожские налоговики предали огню марки для элитного алкоголя (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На днях сотрудниками Главного управления ГФС в Запорожской области было уничтожено 361 тыс. неиспользованных, неповрежденных акцизных марок для маркировки алкогольной продукции импортного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Запорожской области.

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Сначала была проведена инвентаризация таких марок, после чего их сожгли в цеху одного из запорожских промышленных предприятий.

Уничтожение акцизных марок делает невозможным попадание и использования их в незаконном производстве и оборота подакцизной продукции.