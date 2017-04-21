Запорожский чиновник скончался на рабочем месте

Во время телефонного общения запорожец потерял сознание и упал. Врачи скорой госпитализировали мужчину в реанимацию, но он, не приходя в сознание, умер от кровоизлияния в мозг.

По информации ГУ Гоструда в Запорожской области, начальник одного из отделов ГП «Запорожский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» на рабочем месте разговаривал по телефону. Внезапно он потерял сознание и упал на пол.

Спустя месяц спецкомиссия ГУ Гоструда завершила свое расследование несчастного случая, произошедшего с 51-летним запорожцем: смерть наступила от общего заболевания.