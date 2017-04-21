Запорожского воришку Бог не покарал, но его наказали полисмены

Оперативники задержали разыскиваемого злодея, совершившего кражу из церкви в райцентре Васильевка.

В начале апреля в Васильевский отдел полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что ночью неизвестный проник в церковь, откуда похитил деньги и церковную утварь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что вор отогнул решетку и выдавив стекло проник через окно в помещение церкви, откуда совершил кражу денег в сумме 1200 гривен и 9 позолоченных крестиков. Сумма ущерба составляет около 2800 гривен.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на блокпосту, что находится на выезде из Васильевки, оперативники обнаружили 26-летнего ранее судимого жителя города Молочанск, который разыскивался Вознесеновским отделением полиции Запорожья за ​​совершение кражи.

Но главное, при осмотре у злоумышленника изъяли похищенное церковное имущество. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и находится в изоляторе временного содержания. За совершение кражи с проникновением святотатце грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.