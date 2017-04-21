Молодчик из Запорожья зарезал неприятеля на глазах у прохожих (ВИДЕО 18+)

Невзирая на то, что по улице ходили люди, горожанин взял в руки нож и зарезал 25-летнего запорожца.

Стражи правопорядка быстро задержали подозреваемого, поскольку сразу узнали его имя и адрес проживания. Напомним, экипаж патрульной полиции получил вызов: у кафе на улице Александра Говорухи (бывшая Совхозная) пьяные молодчики устроили драку.

Прибыв на место ЧП, патрульные обнаружили молодого человека, увы, уже без признаков жизни — смерть констатировали медики, которые также приехали на вызов.

29-летнего подозреваемого задержали у него дома. Орудие убийства изъято. Свидетели опознали мужчину как того, кто нанес ножевые ранения. Начато расследование по статье 115 УК «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. В сети опубликовали видео того, как возле одного из запорожского кафе пьяная драка окончилась кровавым убийством.