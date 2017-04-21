Начальник патрульной полиции Запорожья вспомнил о грибах-галлюциногенах (ФОТО)

Самое необычное преступление, которое довелось раскрыть сотрудникам патрульной полиции Запорожья, пожалуй, задержание наркомана, который в своем дачном домике создал нарколабораторию по выращиванию галлюциногенных грибов.

Об этом сообщил начальник патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко, подводя итоги работы ведомства за год, отвечая на вопрос о самых ярких преступлениях, которые ему запомнились.

Напомним, в октябре прошлого года обескураженные люди, проживающие в домиках дачного кооператива на окраине Запорожья, вызвали полицию, чтоб те урезонили неадекватного соседа, начавшего ночью орать нечеловеческим голосом.

Патрульные задержали невменяемого мужчину, однако в участок запорожец угодил не за хулиганство, а за создание нарколаборатории.

Оказалось, что 37-летний горожанин выращивал в своем доме наркосодержащие грибы, коноплю, а также изготавливал другие наркотики из химических веществ. А причина ночных воплей мужчины — наркотическое опьянение.

Во время осмотра на втором этаже дома, патрульные обнаружили множество веществ: растущие грибы, марихуана, шприцы с веществом коричневого цвета, два пакета с веществом белого цвета.

Наркоман объяснил, что грибы он выращивает для продажи и собственного удовольствия.