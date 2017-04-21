Открытое письмо участников газового рынка Украины об угрозе функционирования отрасли (ДОКУМЕНТ)

Ассоциация газового рынка Украины и почти полсотни руководителей газораспределительных и газоснабжающих компаний обратились к Президенту Украины, Премьер-министру Украины и Председателю НКРЕКП с открытым письмом относительно возможного возникновения коллапса с расчетами за потребленный природный газ и услуги по его транспортировки и распределению, что ставит под угрозу дальнейшее функционирование отрасли.

Как говорится в открытом обращении: на сегодня в Украине образовалась патовая ситуация, когда вся нормативно-правовая база, которая предусматривает проведение расчетов потребителей за природный газ и услуги по его транспортировки и распределения, утратила силу.

Участники рынка объясняют, что такие обстоятельства возникли из-за отмены 10 апреля Национальной комиссией, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг своего решения относительно установления тарифов на услуги по доставки газа и обслуживания сетей, которые были рассчитаны как плата за присоединенную мощность. Такие действия государственного регулятора были продиктованы беспрецедентным политическим давлением, не смотря на то, что тарифы были приняты в соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке природного газа», а также в связи с взятыми Украиной обязательствами перед МВФ, закрепленные в меморандуме от 22.03.2017 и подписанные Президентом и Премьер-министром Украины.

Через отмену утвержденных тарифов на транспортировку и распределение газа, и в то же время, отсутствия новых правил взаиморасчетов на рынке, сегодня предприятия отрасли остаются без финансирования. Как следствие — это делает невозможным выполнение работ по эксплуатации и ремонту газораспределительной системы, ставит под угрозу выплату заработной платы тысячам работников и приводить к вынужденному прекращению поставок газа потребителям Украины.

Акцентируя на том, что надежная и безопасная работа газораспределительной системы сегодня является одной из ключевых для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов Украины, Ассоциация газового рынка Украины совместно с руководителями газораспределительных и газоснабжающих компаний призвали Президента Украины, Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины в срок до 25 апреля 2017 года принять любое законное решение по установлению тарифов за услуги распределение природного газа. Кроме того, восстановить полномочия НКРЕКП по установлению алгоритма распределения средств на банковские счета со специальным режимом использования.

К советующему обращению присоединились председатели правлений: Винницагаз, Волыньгаз, Гадячгаз, Днепрогаз, Днепропетровскгаз, Житомиргаз, Закарпатгаз, Запорожгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Криворожгаз, Кременчуггаз, Лубныгаз, Львовгаз, Николаевгаз, Одессагаз, Полтавагаз, Ривнегаз, Сумыгаз, Тысменицагаз, Харьковгаз, Харьковгоргаз, Херсонгаз, Хмельницкгаз, Черновцыгаз, Черниговгаз, а также диретори поставщиков со специальными обязанностями Винницагаз Сбыт, Волыньгаз Сбыт, Днепропетровскгаз Сбыт, Житомиргаз Сбыт, Закарпатгаз Сбыт, Запорожгаз Сбыт, Ивано-Франковскгаз Сбыт, Киевоблгаз Сбыт, Кременчуггаз Поставки, ТД Лубныгаз, Львовгаз Сбыт, Николаевгаз Сбыт, Полтавагаз Сбыт, Одессагаз Поставки, Ривнегаз Сбыт, Сумыгаз Сбыт, Харьковгаз Сбыт, Херсонрегіонгаз, Хмельницкгаз Сбыт, Черниговгаз Сбыт, Черновцыгаз Сбыт.