Россия перебрасывает войска к границе с Северной Кореей (ВИДЕО)

Россия занялась укреплением 17-километровой границы с Северной Кореей, опасаясь, что США нанесут удар по КНДР, и поток беженцев хлынет на территорию России.

В Сети также появилось видео, на котором три железнодорожных состава, груженые военной техникой, направляются в сторону Приморского края через Хабаровск. Туда также прибывают военные вертолеты и маневры бронетехники. В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) назвали движение техники переброской в районы контрольных проверок после зимнего периода обучения и обратно.

Однако эксперты усиление присутствия армии на границе с КНДР связывают с возможным корейско-американским конфликтом.

«Это обычная практика, когда соседи дерутся, наша страна укрепляет свои рубежи. Это было всегда и, думаю, так происходит и сегодня, — подчеркнул один из военных экспертов.

«Поскольку перемещения иных военных частей не видно, то остается, скорее всего, как вариант, использовать эти артсистемы для предотвращения массового воздействия извне. На случай сухопутного вторжения, если северокорейцы побегут в сторону границы с Россией», — предполагает бывший военнослужащий.

По его словам, подобные переброски войск, как правило, проходят строго по распоряжению военного руководства высшего уровня, поэтому перемещение военной техники говорит о том, что руководство нашей страны ситуацию отслеживает и принимает целесообразные меры.

Ранее Китай отправил на южную границу 150 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что власти КНР согласились сотрудничать с Белым домом для разрешения проблемы Северной Кореи. В то же время Россия заблокировала инициированную США резолюцию Совбеза ООН, осуждающую последние ракетные испытания Пхеньяна и требующую запретить Северной Корее дальнейшие ядерные эксперименты.