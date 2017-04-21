Установка туалетов в запорожских парках обойдется в 700 тысяч гривен

В городских парках и скверах планируют установить 6 модульных туалетов. Обойдется это «удовольствие» городскому бюджету в более чем 681 тысячу гривен.

Так, туалеты хотят установить в сквере Яланского (124,092 тыс.грн), парке им. Гагарина (122,804 тыс.грн), парке им. Климова (83,909 тыс.грн), сквере «Заводской» (93,204 тыс.грн), сквере «Александровский» (107,675 тыс.грн) и парке «Металлургов» (149,430 тыс. грн).

Как отметили на заседания исполкома, это будут не переносные кабинки, а полноценные туалеты с канализацией. Члены исполкома поддержали данное решение. Последнее слова будет сказано на сессии городского совета 26 апреля.

Стоит отметить, что в начале 2017 года петиция «Туалеты общественного пользования» набрала нужное количество голосов от горожан. На февральской сессии горсовета депутаты поддержали эту петицию.

Яна Петрова