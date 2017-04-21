У Запорізькій області стартував Всеукраїнський збір підписів «Не дамо вкрасти землю!» (ФОТО)

19 квітня в Запорізькій області стартував Всеукраїнський збір підписів проти впровадження «дикого» ринку землі «Не дамо вкрасти землю!». Першим свій підпис на анкеті поставив голова Аграрної партії Віталій Скоцик, який перебуває в області з робочим візитом. За його словами, лише об’єднавши все суспільство, можна зупинити наміри влади нажитися на українській землі і пограбувати український народ.

Лідер Аграрної партії під час прес-конференції наголосив, що на збір підписів залишається дуже мало часу, тому потрібно активізувати зусилля.

«Україна взяла зобов’язання перед МВФ – до кінця травня ухвалити закон про обіг земель. Більше того, в Конституційному суді лежить подання групи депутатів про скасування мораторію на продаж землі. У нас часу – максимум до кінця травня. Підписи під цим депутатським поданням дають зрозуміти, що в Україні немає ані влади, ані опозиції. І в питаннях земельної афери вони працюватимуть спільно. Ми бачимо, як кулуарно уряд готує законопроект про обіг земель. Його навіть не розіслали асоціаціям для обговорення. Є всі ознаки того, що документ виписують під невеличку групу олігархів», — каже Віталій Скоцик.

На думку політика, Україна абсолютно не готова до ринку землі. Згідно з соціологічними дослідженнями, 80% українців категорично проти відкриття ринку. Зокрема, в нинішніх умовах і ціна землі буде невигідною – національне багатство продаватимуть за безцінь.

«16% власників паїв могли б погодитись продати землю, бо у них не вистачає коштів на лікування і на прожиття. Що таке 16%? Це 4 млн гектарів. Плюс в руках держави 18,5 млн гектарів. Уявіть собі, коли цей масив з’явиться на ринку зубожілої країни – якою буде ціна? Це буде навіть не 500 доларів за гектар, як зараз коштує земля на тіньовому ринку. І це далеко не 15-20 тисяч доларів, як вона має коштувати. На такому дикому ринку ціна може впасти і до 100 доларів у віддалених селах. Це не ринок — це просто грабунок українців», — обурюється Віталій Скоцик.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо старту проведення Всеукраїнського референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі партією «Батьківщина» Віталій Скоцик наголосив, що проведення такого референдуму у сьогоднішній ситуації є маніпулятивним.

«Перебуваючи двічі у виконавчій владі і сидячі півжиття у парламенті у Юлії Володимирівни була можливість розробити і подати до парламенту пакет законопроектів щодо ринку землі. Фахівці для цього у неї є, які здатні були підготувати ефективну земельну реформу, а не спекулювати на цій болючій темі. Саме ці політики, будучи при владі підписували меморандум з МВФ, де брали на себе зобов’язання відкрити ринок землі», — каже Віталій Скоцик.

За його словами, зараз головне не використовувати тему у власних політичних амбіціях, а не дати змоги провести урядовий законопроект через Верховну Раду, не дати можливості Конституційному суду скасувати мораторій на продаж землі. Слід зосередитись на проведенні якісної земельної реформи – це зараз головне завдання.

Під час прес-конференції голова Запорізької обласної організації Аграрної партії Олег Ніколенко відзначив, що збереження української землі – це питання національної безпеки.

«Земля – це ж не просто товар. Сьогодні це питання нашої державності, питання нашої національної безпеки. Ми вимушені захищати землю не тільки на фронті, а тепер тримати оборону і в тилу. Тому ми розпочинаємо збір підписів по всій області, як у містах, так і в селах», — каже Олег Ніколенко.

Зібрані підписи стануть документальним втіленням волі народу і будуть презентовані під час масових акцій під Верховною Радою України.

Нагадаємо, минулого року Аграрна партія зібрала провідних експертів, які розробили стратегію земельної реформи. Ці напрацювання було обговорено під час земельних форумів з представниками з усіх регіонів України за участі фермерів, місцевих громад, науковців. Разом з фахівцями було сформовано бачення 16 напрямків реформи, які тепер реалізовуються у законодавчих актах.