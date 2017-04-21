Юная запорожанка грабила старушек ради любви к зэку

Выпускница средней школы срывала с пожилых жительниц Запорожья золотые цепочки, чтобы, продав их в ломбарде, передать деньги для своего возлюбленного, томившегося в СИЗО.

Но после очередного грабежа 17-летнюю девушку задержали патрульные полиции. Много было слез и признаний в том, что глупость и девичье чувство толкнули запорожанку на преступления. Дескать, любимому некому было помочь, вот и пустилась во все тяжкие.

Следствие доказало три эпизода нападений на пожилых жительниц Запорожья, когда девица подбегала к ним сзади и срывала золотые украшения, после чего убегала с места преступления.

Во время досудебного расследования родители подозреваемой возместили материальный ущерб пострадавшим от действий их неразумной дщери.

Как сообщила «Верже» прокурор Запорожской местной прокуратуры №3 Наталья Красуля, во время заседаний в Ленинском райсуде Запорожья

подсудимая признала свою вину, раскаялась и просила прощения у пострадавших.

Пожилые женщины просили суд не наказывать сурово девушку, поскольку жесткий приговор может сломать ей жизнь. Учитывая мнение потерпевших, суд вынес решение: признать запорожанку виновной по ч.1 и ч.2 статьи 186 УК «Грабеж» и «Грабеж, совершенный повторно», и приговорить ее к 4 годам лишения свободы, но заменить ей наказание годом испытательного срока.