Боевики Талибана напали на военную базу в Афганистане и убили свыше 100 человек

Боевики Талибана напали на военную базу в Афганистане и убили свыше 100...



В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли минимум 140 человек. Среди военных много раненых. Об этом сообщает Reuters.

Перед нападением, боевики переоделись в форму правительственной армии. Они въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что теракт является самым смертоносным нападением на афганскую военную базу, совершенным когда-либо.

Пресс-секретарь террористической группировки Забихулла Муджахид заявил, что нападение было возмездием за недавнее убийство нескольких высокопоставленных лидеров «Талибана» в северном Афганистане.

Теракт произошел 21 апреля, атака произошла возле мечети, когда военные возвращались с пятничной молитвы. Всего нападавших было 10, семь из них убили, двое подорвали себя, одного задержали.