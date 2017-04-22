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Боевики Талибана напали на военную базу в Афганистане и убили свыше 100 человек

От
Valeriy
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В результате нападения боевиков из движения Талибан на военную базу в пригороде Мазари-Шарифа в Афганистане погибли минимум 140 человек. Среди военных много раненых. Об этом сообщает Reuters.

Перед нападением, боевики переоделись в форму правительственной армии. Они въехали на территорию базы на военных автомобилях и открыли стрельбу. Нападавшие применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Отмечается, что теракт является самым смертоносным нападением на афганскую военную базу, совершенным когда-либо.
Пресс-секретарь террористической группировки Забихулла Муджахид заявил, что нападение было возмездием за недавнее убийство нескольких высокопоставленных лидеров «Талибана» в северном Афганистане.

Теракт произошел 21 апреля, атака произошла возле мечети, когда военные возвращались с пятничной молитвы. Всего нападавших было 10, семь из них убили, двое подорвали себя, одного задержали.

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