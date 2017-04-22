В Запорожской области планируется построение двух новых ветроэлектростанций

На сегодняшний день внедрение альтернативных источников энергии в Запорожской области имеет чрезвычайно важное значение для экономики всей Украине. Запорожский регион имеет значительный потенциал энергии ветра и солнца, поэтому необходимо уделять больше внимания развитию этих источников альтернативной энергии. В результате этого в Запорожской области планируют построение двух новых ветроэлектростанций. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

К примеру, в Запорожской области уже построена Ботиевская ВЭС, которая является крупнейшей в Украине, и входит в 5 крупнейших ВЭС Центральной и Восточной Европы. Станция расположена на побережье Азовского моря между с. Ботьево и с. Приморский Посад Приазовского района. В 2014 году Ботиевскую ВЭС полностью введена в действие и включает в себя 65 ветровых турбин общей мощностью 200 МВт. Объем инвестиций в проект составил 3,5 млрд. грн. (Около 340 млн. Евро).

На сегодняшний день ДТЭК планирует начать реализацию второго проекта — Приморской ветроэлектростанции общей мощностью до 200 МВт.

Эта станция будет расположена на двух площадях Приморск 1 — вблизи г. Приморск и Приморск 2 — вблизи действующей Ботиевской ВЭС. На каждой из территорий будет расположено 26 ветровых турбин. Всего планируется смонтировать и ввести в эксплуатацию 52 ветровых турбины.

Ожидаемый объем инвестиций в проект — около 300 млн. Евро (с учетом курсовых колебаний может составить около 9,4 млрд. грн.)

Начало реализации проекта запланировано на II полугодие 2017 года. Первые 100 МВт проекта будут введены в эксплуатацию не позднее января 2019 года, вторые 100 МВт — не позднее 1 января 2020 года.