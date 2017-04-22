В Запорожье троицы воришек вскрывали автомобили с помощью сканера

Трех воров, которые с помощью портативного сканера совершили ряд краж из авто, задержали сотрудники Коммунарского отделения полиции.

В течение апреля на территории Коммунарского района был совершен ряд квалифицированных краж из автомобилей. Неизвестные злоумышленники, используя электронные приспособления, открывали машины и похищали оттуда все, что могло представлять ценность.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска Коммунарского отделения полиции вышли на след злоумышленников. Было решено задерживать их во время совершения очередной кражи.

20 апреля по улице Северокольцевой, возле одного из супермаркетов, трое злоумышленников, в числе которых была женщина, с помощью портативного сканера открыли автомобиль «КИА». Оттуда они похитили неосторожно оставленный хозяйкой легковушки ноутбук и деньги.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, сразу после совершения преступления всех троих задержали.

Двое мужчин 1967 и 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения ранее были осуждены за совершение корыстных преступлений, причем один из задержанных — как раз за кражи из авто с помощью сканера. Впрочем, на путь исправления не стали, а продолжили преступную деятельность.

При осмотре у задержанных изъяли похищенные вещи, а также преступные принадлежности, в том числе электронный сканер.

Продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.