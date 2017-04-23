В Запорожской области одно рабочее место в селе дает минимум 12 рабочих мест в городе

«Одно рабочее место в селе дает минимум 12 рабочих мест в городе», – Олег Калиман, председатель фермерского хозяйства «Таврия-Скиф».

Многопрофильное фермерское хозяйство «Таврия­-Скиф» является крупнейшим сельскохозяйственным товаропроизводителем плодово­овощной продукции в Запорожской области. Предприятие входит в ТОП­-100 лучших агропредприятий Украины по версии авторитетного журнала «Farmer». Председатель фермерского хозяйства Олег Калиман в прошлом году указом Президента был удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины». Владелец ФХ Олег Калиман как никто другой знает все проблемы на пути развития запорожского фермерства и села. Об этом, а также о многом другом мы поговорили с Олегом Анатольевичем

— Расскажите о вашем фермерском хозяйстве.

— Нашему многопрофильному хозяйству 22 года. Мы занимаемся растениеводством, овощеводством, садоводством. Есть свои перерабатывающие мощности: пекарня, мельница и маслоцех. Касательно занятости населения, то наша территория одна из уникальных. Были годы, когда в центре занятости из Раздола никто не числился. Аграрный бизнес — сезонный бизнес, поэтому в разные периоды года мы привлекаем на работу до 400 человек. У нас работают жители Михайловского, Мелитопольского и Токмакского районов, приезжают рабочие из Запорожья. На уборку сада и овощей требуется большое количество людей. Мы выращиваем капусту, свеклу, морковь, лук, помидоры. Сейчас занимаемся производством рассады для открытого грунта. У нас есть ряд теплиц, где мы растим овощи в закрытом грунте — томаты, огурцы и перец. На данный момент у нас 193 постоянных работника и 41 сезонный. В собственном складе­холодильнике хранится порядка 7 тысяч тонн овощей. Заканчиваем строительство еще одного склада­холодильника вместительностью 5 тысяч тонн, где будут храниться яблоки в газовой среде.

— С какими основными проблемами вам приходится сталкиваться?

— Сейчас мало уделяется внимание аграрному бизнесу. Все те изменения, которые произошли в налоговом законодательстве в последнее время, а именно отмена специального режима по НДС, носят негативный характер. Я считаю, что большего урона сельскому хозяйству не было нанесено за все время независимости нашего государства. Нам не нужно забывать, что одно рабочее место в селе дает минимум 12 в городе.

— Сейчас из сел очень часто уезжают, есть ли такая проблема в Раздоле?

— У нас такой проблемы нет. В Раздоле если и появляется дом на продажу, то его тут же покупают, купить жилье здесь практически нереально. В первую очередь, благодаря занятости населения: стабильная работа, неплохой уровень заработных плат. Здесь есть будущее, здесь есть отличная школа и детский сад, в которые мы регулярно вкладываем средства. Есть футбольная команда, работают хорошая детская площадка, магазины, кафе. Жизнь в поселке бурлит.

— Но все это сделано явно не за государственные деньги?

— Сейчас очень модно говорить о том, что бизнесмены должны вести социально направленный бизнес. В частности, наше хозяйство ежегодно в инфраструктуру села, в школу и детский сад вкладывает в среднем 2,5 миллиона. Три года назад мы заменили все окна в школе на 700 тысяч гривен. В прошлом году отремонтировали классы на 200 тысяч гривен, сделали капитальный ремонт крыльца и выложили тротуарной плиткой площадь перед школой. В детском саду мы полностью заменили крышу, поставили все окна и двери, сделали детскую площадку, положили тротуарную плитку. В данный момент в соседнем селе восстановили спортивный комплекс с площадкой 15х30. Там есть возможность играть в мини­футбол, волейбол, баскетбол, есть гимнастический, тренажерный и теннисный залы. Бюджет этого мероприятия — 5 миллионов гривен. После ввода в эксплуатацию сейчас насыщаем оборудованием, передадим за 1 гривну в аренду детско­юношеской спортивной школе.

— А кадровый голод существует в Раздоле?

— Не хватает учителей, воспитателей. Мы покупаем жилье для своих механизаторов, агрономов, готовы помочь с приобретением жилья и новым учителям. Построили новый дом для молодых агрономов Тимура и Екатерины Атажановых. Бюджет строительства — 700 тысяч гривен.

— Вы также являетесь депутатом райсовета. С какими проблемами к вам обращаются люди чаще всего?

— Проблемы все те же, что и везде. Был у нас спорный момент, который не совсем адекватно воспринят жителями районного центра — закрытие 8­летней школы. У нас в райцентре 3 школы 11­летки, а одна — 8­летка. Проблема заключается в том, что у нас очень большая очередь в детские сады, порядка 200 детей. Хотели закрыть 8­летнюю школу, поскольку она в аварийном состоянии и вблизи нее находятся другая школа и гимназия. Эти учебные заведения заполнены учениками наполовину. Мы хотели перевести детей в соседние альма­матер, а там сделать детский сад. Получили поддержку от всех аграриев, выделили бюджетные средства — где­то 1,5 миллиона на ремонт. Но в итоге суд отменил решение. Это — рабочий процесс, время покажет, правильно сделали или нет.

— Что, на ваш взгляд, сегодня мешает развиваться селу?

— В основном земельные вопросы. В частности, распоряжение землей, которое должно быть передано на места. Во всем мире сельское хозяйство дотируется. Но на сегодняшний день в нашей стране даже этого не нужно, просто не мешайте работать. Я посещал Италию, Германию, Голландию, практически полмира объездил, был в гостях у депутата Бундестага (парламента Германии), который также занимается сельским хозяйством. Он выращивает 20 тысяч свиней в год! И этой работой у него занимаются всего 3 человека. Он замкнул производство — производит биогаз, отходы от этого производства высушивает, выносит этот субстрат себе на поля. При таком замкнутом цикле он еще и получает 1800 евро дотаций на гектар земли. Если мы посчитаем, что означает эта сумма, то получится, что она покроет все мои затраты на производство, еще и превысит прибыль, которую мы получаем. На сегодняшний день, в частности, овощеводство по итогам 2016 года сработало с убытком. Слава Богу, с зерновой культурой ситуация немного лучше. У нас неплохие урожаи. И по пшенице мы одни из первых в районе, и по кукурузе получили практически по 90 центнеров с гектара, по подсолнечнику — почти 29 центнеров с гектара, по гороху — 35 центнеров с гектара. Показатели очень хорошие, и они позволяют нам выжить. Но если сегодня говорить об открытии рынка земли, то украинские аграрии не готовы к этому.

Яна ПЕТРОВА