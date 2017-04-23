В Запорожье на Кубке Украины по бодибилдингу мужчины поражали объемом и рельефом, а девушки — грацией (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Запорожье на Кубке Украины по бодибилдингу мужчины поражали объемом и рельефом,...

Сегодня, 23 апреля, во Дворце культуры «Днепроспецсталь» прошел второй день Кубка Украины по бодибилдингу и фитнесу.



В соревнованиях приняли участие как мужчины, так и милые девы-спортсменки.



Кубок Украины проводился согласно правилам Национальной федерации бодибилдинга Украины и международными правилами бодибилдинга IFBB.

Стоит отметить, что практически весь зрительный зал был занят болельщиками, которые активно поддерживали своих фаворитов.

Также, в этот день прошло торжественное открытие соревнований, на которых спортсменам занявшие 1-2 места 22 апреля, присвоили звания «Мастер спорта Украины» по бодибилдингу.

Также состоялась официальная передача полномочий президента областной федерации – Андрею Гамову.

Анастасия Кандыбей, фото автора