В Запорожье один из автобусных маршрутов на время изменит схему маршрута

Завтра, 24 апреля, с 8:0 и до завершения реконструкции водопроводных сетей на улице Первомайской, изменяется схема движения автобусного маршрута №11 «ул. Арочная — ул. Покровская». Об этом сообщает пресс-слжба мэрии Запорожья.

В результате этого маршрут будет проходить:

в направлении остановки «ул. Покровская»:

от ул. Пестеля по ул. Первомайской, пр. Соборному (с разворотом на перекрестке ул. Гагарина), ул. Украинской и ул. Гоголя;

в направлении остановки «ул. Арочная»:

по ул. Гоголя, ул. Украинской, пр. Соборному, ул. Пестеля и далее по маршруту.