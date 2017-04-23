Если мир движется к катастрофе, то строго по расписанию

А катастрофа в мире действительно приближается. Об этом говорят нарастающие ежедневно тревожные факты. Третий год идет война на территории Украины. Сирийский конфликт приобретает все более чудовищные формы – здесь уже второй раз применяется химическое оружие против мирного населения. И все участники конфликта трусливо отказываются от ответственности за его применение. К режиму Б. Асада накапливается все больше вопросов. Почему химическое оружие не было уничтожено на территории Сирии согласно международному соглашению 1993 года? Если его применила оппозиция, как утверждает сирийская власть, то как это грозное оружие попало в посторонние руки, и кто понесет ответственность за безответственное его хранение? Кто возместит ущерб семьям погибших и отравленных людей?

Впрочем, есть и другое предположение о том, что это была постановочная акция и никакого химического оружия никто не применял, просто кому-­то нужно было дискредитировать сирийскую власть. Но если кто­-то решается на подобную постановку, он ведь тоже играет с огнем. В ответ на реальную или постановочную химическую атаку последовал реальный удар американской авиации по военным складам и оружейным базам сирийской армии. Этот удар вызвал гневный протест России и очередное нагнетание напряженности между сверхдержавой, т.е. США, и стремящейся к статусу сверхдержавы Россией, и ничего доброго эти отношения для всего мира не сулят. Россия ошиблась в Д. Трампе, который обещал в своей предвыборной кампании не лезть во все международные конфликты и заниматься внутренними американскими проблемами. Но Д. Трамп оказался не только не пророссийским президентом, но вполне прогнозируемым и действующим чисто по­-американски. И не окажется ли он таким чисто американским президентом в других ситуациях?

Речь идет о северокорейском конфликте, который грозит еще более опасными последствиями. К 105-­й годовщине основателя КНДР Ким Ир Сена в этой стране прошел грандиозный военный парад, на котором северокорейское руководство пригрозило США нанести ядерный удар в ответ на угрозы, якобы исходящие от США. В КНДР было произведено очередное испытание новой ракеты, способной в кратчайшие сроки достигнуть территории США. В мире запахло ядерной войной. Северная Корея ­ единственная страна в мире, которая придерживается политики «железного занавеса» и отличается подчеркнуто безответственным поведением на международной арене. Это понимает даже Китай, который считается стратегическим партнером КНДР и который всегда приходил на помощь Северной Корее в условиях обострения напряженности. Северокорейский фактор стал ведущим в американо­китайских отношениях, и кто здесь окажется более непрогнозируемым, может отразиться на мировой политике самым страшным образом. Так где истоки северокорейской проблемы?

В 1968 году было принято международное соглашение о нераспространении ядерного оружия. Его суть заключается в признании пяти законных ядерных держав, которые взяли на себя ответственность не применять ядерное оружие и не передавать другим странам материалы и документы по его созданию. Все прочие страны, сумевшие потом создать это оружие, считаются незаконными его обладателями. К сожалению, число этих стран растет – Индия, Пакистан, Израиль, Северная Корея. К статусу ядерной державы долго стремился Иран, но санкции против него сумели остановить его ядерную программу, по крайней мере, на сегодняшний день. А вот вводить санкции против КНДР бесполезно, т.к. эта страна добровольно выбрала тактику изоляции, чуть­-чуть изменяя ей только в отношениях с Китаем и Россией, но с Россией более осторожно и недоверчиво. КНДР легко входила и так же легко выходила из договора по нераспространению ядерного оружия, каждый раз демонстрируя безответственность по отношению к международным обязательствам. Предыдущие американские администрации уже сталкивались с безответственностью Северной Кореи и справлялись с ней весьма своеобразно ­ путем выдачи материальной помощи в обмен на приостановку ядерной программы. КНДР брала деньги, отступала на некоторое время, но затем вновь нарушала свои обязательства. По сути, КНДР отработала политику шантажа и вытягивания денег из западных партнеров.

Пройдет ли эта тактика в очередной раз и поддастся ли ей Д. Трамп? Скорее всего, денег в этот раз КНДР не получит. Китай вынужден маневрировать между США и КНДР и понимает все риски этого маневрирования. По отношению к КНДР Китай тоже не может быть вечным спонсором, тем более противопоставить себя международной борьбе с терроризмом. По отношению к США у Китая есть претензии к его присутствию в Юго-­Восточной Азии. У КНДР развязываются руки в обеспечении своей безопасности от «американской угрозы». И все происходящее в мире можно назвать сдвигом к риску. Руководство всех замешанных в конфликты стран разыгрывает собственную карту, и эта карта является движением к катастрофе по расписанию, т.е. благодаря рискованным политическим действиям и решениям.

Татьяна НИКОЛАЕВА