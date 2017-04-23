Крупный чиновник из Запорожья с помощью коммерсанта похитил из бюджета 4 миллиона

Следственным управлением Нацполиции в Запорожской области объявлено о подозрении в совершении преступления руководителю одного из департаментов областной госадминистрации и директору столичной фирмы по ч.5 ст. 191 УК «Хищение имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах».

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, в ходе расследования установлено, что конце 2015 года руководством департамента было перечислено почти 4 млн. грн. на счет частной фирмы за якобы оказанные услуги — проведение работ по обеспечению сбора, обработки и обезвреживания химических средств защиты растений. В действительности, работ по обезвреживанию вышеуказанных химических средств, предусмотренных договором, проведено не было.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении указанных лиц меры пресечения. Им, кстати, грозит по 12 лет лишения свободы с конфискацией,