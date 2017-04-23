Неделя прошла хорошо. Ядерная война не началась… — РОМАНОВИЧЕВ

В ночь на прошлую субботу казалось, лишь чудо спасет планету от радиоактивного пепла. Все зависело лишь от выдержки северокорейского Кима, а также эффективности британской разведки. К счастью, и тот, и другие не подвели. И президент США Дональд Трамп не решился превратить в Чернобыль Северную и Южную Кореи, российский Владивосток, несколько китайских городов­миллионников, включая Шанхай (24 млн жителей), да и всю акваторию Японского и Желтого морей

О корейской «победе» Трампа

Прежде чем недовольный нашим вступлением читатель отбросит газету, просим нас не казнить, но миловать. Сначала о географии. Северная Корея по площади – это примерно четыре Запорожских области. Представим себе, что посреди этих «областей», даже не взлетая, сдетонировал от американских ракет Tomahawk всего один ядерный боеприпас? И как в этот момент почувствуют себя жители Киева, Варшавы и Ростова? Да скверно…

Видимо, именно это удалось довести даже до мозгов Трампа, и он остановился. Зато в дело вступили уже не какие­то там стеце­кремлеботы, а ТРАМПОботы, которые начали воспевать мудрость и новый выдающийся успех президента США.

Тут наверное нужны некоторые уточнения. На Дальнем Востоке существует 30­миллионная страна – с уже тремя поколениями диктаторов из семейства Кимов. Кимы – деспоты и тираны, правда, наблюдая видео субботнего парада в Пхеньяне, можно сделать вывод, что там все, что отнято у народа, отдано армии и флоту. Т.е. науке и производству. Ибо все эти ракетные системы, ядерное оружие и т.д. требуют развитых технологий. У нас же, к примеру, пошли другим путем: все, что отнято у народа, брошено, в лучшем случае, на строительство «версалей» Косюка и Ахметова под Киевом…

Автора сейчас обвинят едва ли не в пропаганде диктатуры. Хотя, заметим, Кимы никого не бомбят, а вот провокации типа сирийских (т. е. с химическими атаками в нужный для пуска Tomahawk момент) против Северной Кореи случаются регулярно.

Но здесь уместно вспомнить анекдот о Сталине и Ванникове. Последний — нарком боеприпасов времен войны, а после – начальник Первого главного управления при Госкомитете обороны СССР. Т.е. министр всех министров! Ибо был занят производством ядерной бомбы. За что и получил три Героя Соцтруда и две Сталинские премии. Так вот Ванников докладывает Сталину об успешном испытании бомбы. Сталин в ответ: «Ванников, ты знаешь, что сегодня случилось?» – «Под вашим мудрым руководством…» – «Ванников, про свою мудрость я и сам знаю, а сегодня случилось то, что войны больше не будет»…

И это правда! Ядерное оружие — оружие сдерживания. И голодающая, как говорят, Северная Корея – тому пример. Ни «зеленые человечки», ни Tomahawk у них не появились. Лишь трампоботы в 24­часовом режиме высказали в Интернете и СМИ все необходимые проклятья последнему из Кимов и воспели «выдающийся успех» Трампа.

Об английской разведке

Да, все последние телодвижения американского президента с ракетами и без случились не просто так. Вот сообщение российской «Независимой газеты»: «В США группа юристов, объединившихся в движение «Impeach Donald Trump Now» (Новый импичмент Дональда Трампа), пришли к выводу, что условий для отстранения его от власти уже вполне достаточно… Причем главным обвинением и поводом для импичмента станет его бизнес и доходы от его ведения, которые, по мнению ряда юристов, противоречат американской конституции».

При этом упомянутые юристы считают, что оснований для импичмента «достаточно даже без учета отношений его окружения с Россией». А если с учетом этих отношений? «CNN: Британская разведка передала США данные о контактах команды Трампа с Россией. Разведка перехватила контакты в ходе рутинной слежки за официальными лицами из России и другими россиянами, известными западным разведслужбам. По данным источников, эти контакты продолжались на протяжении нескольких месяцев». (УНИАН, 14.04.2017 г.).

Чтобы было понятно, почему англичане «случайно сели на хвост» Трампу, послушаем американского профессора родом из Москвы, автора книги «ФСБ взрывает Россию», ближайшего соратника убитого путинскими спецслужбами в Лондоне Бориса Березовского – Юрия Фельштинского. Вот фрагменты его интервью ресурсу «Каспаров.ру». (15.04.2017 г.).

«– Можно ли в таком случае подробнее узнать об этом соглашении? По Вашему мнению, в обмен на что оно могло быть заключено?

– В обмен на то, что Россия делает (и сделала) все от нее зависящее для того, чтобы Трамп стал президентом. И Трамп им стал. Я думаю, на тот момент, когда соглашение заключалось, Трамп всерьез не рассчитывал, что он победит, да и Кремль не слишком верил в такую возможность. Для России важно было максимально навредить Хиллари Клинтон…

– И что мог пообещать Трамп, помимо отказа от критики Путина?

– Снять санкции, введенные после аннексии Крыма; изменить платформу и политику Республиканской партии в отношении России в связи с вторжением России в Украину; признать аннексию Крыма, распустить НАТО или как минимум ослабить его до такой степени, чтобы 5­я статья устава НАТО перестала применяться. Трамп, вероятно, обещал многое, потому что был уверен, что президентом он не станет, а потому ничем не рискует…

– Вы делаете свои выводы по поводу содержания договоренностей на основании открытых данных или обладаете какой­то инсайдерской информацией?

– Я делаю это исключительно на основе анализа открытых источников. Однако все пункты этого соглашения очевидны как минимум потому, что изо дня в день обе стороны тупо оглашают их вслух, как бы специально для того, чтобы всем, наконец, все стало понятно.

– Сможет ли Трамп воплотить этот договор в жизнь?

– Во­первых, важно понимать, что новый госсекретарь США, тоже тесно связанный с Россией, Рекс Тиллерсон – более осторожный и умный человек. После того, что произошло с Флинном (уже отставленный за связи с Путиным советник президента по национальной безопасности, – авт.), он, безусловно, не совершит грубых ошибок.

При этом в России происходящее сейчас в Америке, безусловно, вызывает раздражение. Они потратили деньги и силы на некий проект и в итоге привели к власти своего человека. Это вроде бы большая удача – поставить «своего» президента в США… А вместо этого получают российско­американские отношения хуже, чем при Обаме…

Дело в том, что Путин смотрит на результаты выборов в США абсолютно по­российски. Когда в России в 2000 году ФСБ поставила президентом своего человека, полковника Путина, она получила в результате этой несложной операции контроль над всей Россией. Теперь ФСБ поставила своего человека в Америке, и Путин автоматически считает, что все его проблемы с Америкой благодаря этому должны быть решены.

Вместо этого мы видим, что ближайшего советника Трампа Флинна снимают с должности, что несколько человек из команды Трампа подозреваются в незаконных и не бескорыстных связях с Россией… Так что пока что у Трампа не получается выполнить условия исходного соглашения, хотя он, со своей стороны, пытается сделать все от себя зависящее».

Вот, как говорил известный дед Панас, «такая фигня, малята». Напомним, что именно англичане первыми вскрыли связи Путина и Трампа. Почему англичане? Да потому, что спецслужбы США традиционно симпатизируют республиканцам, а значит, часто «мышей не ловят». И получается, что сегодня устои всей западной цивилизации зависят от эффективности лишь британской разведки. Ну и, разумеется, от институтов американской демократии, которая зиждется на системе сдержек и противовесов. Чтобы даже путинский шпион со товарищи во главе Америки не смог ее угробить.

В этой связи мы можем лишь тяжело вздохнуть — у нас никаких сдержек и противовесов не существует даже в проекте. Наши СМИ (американские уже объявлены Трампом «врагами народа») если и станут копаться в команде нашего президента, то их задавят массой подконтрольные олигархам и «Минстецю» каналы, газеты, Интернет­ресурсы. И все будет, как надо… Покупным же судам и занятым собственным благосостоянием прокуратурам тоже неинтересно будущее страны. Спецслужбы?.. В этом месте лучше всего подходит фраза из фильма: «Попрошу в моем доме не выражаться»…

Но мы отвлеклись от темы, и внимательный читатель нас попрекнет, что Трамп­то и Путина поставил на место, и Сирию разбомбил, и вот Ким Чен Ына высек только обещанием удара. А мы на него просто напраслину возвели!

Отметим лишь то, что Трамп – это такой Порошенко американского разлива. Вспомним, что когда 15 февраля 2015 года Петр Алексеевич во время подписания «Минска ­2» вдруг «запамятовал», что Дебальцево­то наше и что там целая бригада ВСУ с прИданными средствами стоит, то понадеялся, что эти войска молча умрут в окопах и свидетелей не останется. Но командир бригады не стал слушать генерала Муженко, который готовил новый «Иловайск» нашим солдатам, а принял решение на отход. Войска с потерями в три сотни бойцов прорвались из окружения. И в этот миг Президент наш, Петр Алексеевич, вдруг оказался на Светлодарской дуге и под телекамерами рассказал, что войска вышли по плану и с минимальными потерями. И тут же хлоп комбригу – и орден, и звание, и новую должность…

На языке политтехнологов это называется эффектным ходом. И Трамп, как видим, такой же. Его ловят на новых и новых нарушениях закона, тянущих на импичмент, а он бац – и ракетами Tomahawk по Сирии, бац – и типа Путина построил, бац – и Кима тоже. Может, оно и не так, но полчища трампоботов ПО ВСЕМУ МИРУ битую неделю только об этом и судачат.

Но тут получается вот что: для решения каких­то своих внутриполитических проблем американский президент едва ли не начал ядерную войну.

Не будем злоупотреблять дедом Панасом…

Да, и напоследок о причинах нашего скепсиса касательно роли спецслужб в спасении Украины. Похоже, они что­то другое нынче спасают…

13 апреля уже подзабытая (по крайней мере нами) Надежда Савченко обнародовала бухгалтерию Липецкой фабрики Roshen. Т.е. сколько там денежек заработано, сколько ушло в бюджет РФ и сколько пришло в Украину. Кроме того, в этот же день была создана новая партия – «Суспільно­політична платформа Надії Савченко».

К своему стыду о бухгалтерии автор узнал из Facebook только 14­го, а о партии – лишь в субботу, да и то благодаря разгромным статьям о ней двух ведущих стеце­кремлеботов Т. Чорновола и В. Фесенко. Но зато, как и 99% граждан Украины, именно 13­го узнал, что автомобиль Н. Савченко сбил «пожилую женщину 50­60 лет». Вообще­то у нас дамы такого возраста морщатся, когда к ним не «девушка» обращаются. Но важно другое: появилось СЛУЧАЙНОЕ видео замечательного качества (как при убийстве днепровских полицейских!), которое мы с интересом посмотрели.

Итак, по киевской улице, уставленной машинами, на камеру медленно движется черный внедорожник. Слева на проезжей части наперерез внедорожнику появляется женщина. Тем временем справа – напротив женщины, из глубины стоянки задом выезжает светлая легковушка, за рулем которой – Вера Савченко (сестра Н. Савченко). Внедорожник явно отвлекает внимание водителя легковушки. Двигающиеся НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ ЖЕНЩИНА И МАШИНА САВЧЕНКО СТАЛКИВАЮТСЯ. Жертва, оттолкнувшись от багажника руками, САДИТСЯ НА ШПАГАТ, далее переваливается на бок и спину. Тут же из машины выбегают Вера и Надежда Савченко.

А не о подставе ли тут речь? Судя по видео, наезд мало похож на случайность. К тому же, после ДТП СМИ организованно разнесли очередную гадость о Савченко, но ни слова о бухгалтерии и тем более о партии…

А еще появилось цветное видео убийства в Киеве беглого российского депутата Госдумы Вороненкова. И что характерно! Ну все у убийцы (серый спортивный костюм с капюшоном), как у названного убийцей и застреленного экс­нацгвардейца. Только у последнего красные кроссовки, а у стрелявшего в Вороненкова — точно не красные. И тут вопрос: а не один и тот же человек убил и жертву, и его типа убийцу с ПОДХОДЯЩЕЙ анкетой? А затем не исчез ли он в российской резидентуре в Киеве под названием «Премьер­Палас»?

В этом месте опять вздохнем и лишь из гуманных соображений не станем еще раз цитировать деда Панаса…

Леонид Романовичев