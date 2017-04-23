Новый «тренд» среди украинских школьников

Не так давно, буквально в начале апреля 2017 года, многих, мягко говоря, привело в шок видео, на котором девушки­подростки в возрасте от 12 до 19 лет избивают свою 14-­летнею жертву Полину. Произошел инцидент в Чернигове в одном из спальных районов. В тот день все подростки находились в компании общих друзей. Одна из обидчиков попросила у подружки Полины мобильный телефон. Девушка побоялась, что ее гаджет могут украсть, и отказала в просьбе, за что в дальнейшем поплатилась не только она, но и ее подруга. Отказ не понравился юной участнице «боев без правил», и она со своими не менее агрессивно настроенными друзьями решила проучить школьницу. Увидев на улице драку, Полина решила заступиться за свою знакомую. В результате чего такой храбрый поступок едва не лишил ее жизни. На видео четыре девушки с неимоверной жестокостью избивали свою уже вторую жертву. Они наносили удары не только руками, но и ногами, при этом не выбирая, куда бить. Лежащей на земле Полине целенаправленно попали ногой в голову, из-­за чего у девушки позже диагностировали сотрясение головного мозга и частичную потерю памяти.

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На эти бои собралось посмотреть более десятка человек, и ни один из них не хотел заступиться за потерпевшую или прекратить данную экзекуцию. Более того, толпе подростков нравилось происходящее действо, они поддерживали нападающих, а также снимали это все на видео. После чего выложили ролик в интернет и социальные сети. Мама пострадавшей девочки переживает за жизнь своего ребенка, так как боится, что после того, как Полину выпишут из больницы, ее может ждать дальнейшая расправа. Также за свою жизнь опасается и сама школьница и не хочет покидать лечебное заведение.

Стоит отметить, что самая старшая, 19­-летняя девушка, которая избивала Полину, учится в педагогическом училище. Страшно представить, что может сделать со своими учениками такой «горе­учитель» в будущем и чему научит остальных.

Что характерно, такое агрессивное поведение и избиение других подростков для этих боевых девушек не ново. Они уже не первый раз снимают свои действия на телефон и сливают в интернет. Для чего же девушки это делают? Сейчас с развитием интернета подростки часто становятся жертвами различных групп и течений. Сегодня большую популярность набирают так называемые «боевые группы». Участники демонстрируют остальным членам этих социальных сетей свои «умения». Чем больше у пользователя лайков и одобрений, тем солиднее его статус перед такими же агрессивными сверстниками. Психологи всерьез обеспокоены новой тенденцией среди несовершеннолетних детей, так как это может стать проблемой посерьезнее, чем смертельная игра «Синий кит».

По данным ГУ Национальной полиции Украины в Запорожской области, в период с 01.01.2015 по 12.04.2017 несовершеннолетними совершенно 40 преступлений. А именно в 2015 году – 19, 2016 – 17 и 2017 – 4. Также по состоянию на апрель 2017 года на профилактических учетах в отделениях ГУНП находятся 142 подростка. Большинство криминальных правонарушений было совершено против собственности, а не против жизни и здоровья людей. С одной стороны, эти цифры относительно небольшие, но не каждый пострадавший заявляет об инциденте в полицию. В первую очередь из-­за страха дальнейшей расправы. После того как ребенок был поставлен на профилактический учет, инспекторами превентивной деятельности проводится ряд мероприятий индивидуальной профилактики. Это необходимо для того, чтобы предупредить появление возможных дальнейших преступлений. Полицейские проводят ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком по месту жительства, учебы или работы. Также не остаются без внимания родители подростков. В этом случае такие беседы проводятся, чтобы определить причину, по которой было совершено правонарушение.

Как сообщает ГУНП в Запорожской области, сведения о повторных преступлениях несовершеннолетних, которые ранее уже имели судимость, зафиксированы не были. То ли так плодотворно влияют профилактические беседы, то ли подросток сам понимает все дальнейшие последствия своих действий.

Мнение психолога, психотерапевта Анны Пришутовой об агрессивном поведении детей: «Наверное, правильно было бы сказать, что невозможно избежать агрессии в подростковом возрасте. Это – особенности поведения, связанные с процессом взросления, с изменениями, происходящими у ребенка на физиологическом и психическом уровне.

В период с 10 до 16 лет ребенок входит в совершенно новый период развития. Он чувствует себя взрослым и самостоятельным, вполне способным справиться со всеми взрослыми проблемами. Чувствует себя равным взрослым, хочет изменить мир. При этом у него в реальности нет возможностей, адекватных этим задачам, то есть у ребенка недостаточно жизненного опыта и навыков, недостаточно свободы в принятии решений.

Кроме того, в этом периоде ребенок активно социализируется. Ему важны оценки и суждения «авторитетных» окружающих, а «авторитетными» в этот период могут быть сверстники или незнакомые родителям взрослые. Ребенок нуждается в позитивной оценке себя и своих поступков.

Можно говорить о скрытой (когда внешне спокойный и покладистый ребенок всё копит внутри себя и за помощью обращается только после появления явных признаков депрессии или иных форм невроза) и открытой форме агрессии (когда ребенок наносит ущерб, иногда физический, людям или имуществу, скандалит, оскорбляет). Девочки чаще выражают агрессию вербально, а мальчики — физически. В любом случае, такие действия надо расценивать как самозащиту или крик о помощи: ребенку плохо, он ведет себя еще более неподходящим или вызывающим образом. Он так делает, потому что не видит другого варианта поведения. Идет протест (зачастую по поводу гиперопеки) и призыв о помощи. Печально то, что именно такие дети меньше всего могут рассчитывать на помощь родителей, иногда отношения в семье к этому моменту уже совершенно разлажены.

Ребенок в этом периоде жизни раздражителен, вспыльчив, обидчив, эмоционален, категоричен, недоверчив, из-­за всего этого очень одинок, но, повторюсь, именно такому ему требуется настоящая любовь, поддержка и ласка.

Играет роль и часто встречающийся крайне пессимистичный взгляд на мир, чувство одиночества и недовольства собой, малоподвижный образ жизни и увлеченность «общением в сети». Дети перевозбуждаются, устают и утрачивают навык общения.

Зная причины, можно предположить и необходимые действия. Сперва о том, что может внести весомые изменения в поведении. Если в подростковом возрасте можно было бы оглянуться назад, то мы нашли бы там те или иные отклонения в поведении. По большому счету, действовать необходимо было еще при первых проявлениях.

Но и в подростковом возрасте многое можно сделать. Главный рычаг – это хорошие отношения с родителями. Хорошие – это максимально взаимоуважительные и доверительные. Необходимо давать ребенку больше самостоятельности, поддерживать и хвалить по итогам его деятельности. Нужно вводить правила и обязательно их придерживаться (или менять по договоренности между родителями и ребенком).

Ребенок должен быть занят, хорошо, если спортом (спорт дисциплинирует и в большой степени дает выход накопившимся обидам и раздражению).

Если, несмотря ни на что, вам удастся остаться друзьями с вашим ребенком – это почти победа. Дело за малым: ежедневный кропотливый непрерывный труд по коррекции поведения».

Подростковая агрессия относится к тем социально важным проблемам, с которыми человечество сталкивается на протяжении многих лет и пытается найти пути ее эффективного решения. Она не является чем-­то уникальным и проходящим с взрослением человека. Поэтому ребенку с таким поведением необходимо уделить максимум внимания для того, чтобы в дальнейшем он не усугубил и без того тяжелую ситуацию и не связал свою жизнь с криминалом.

Анастасия Кандыбей