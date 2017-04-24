Власть Запорожья признала, что городские маршрутки в плачевном состоянии

В пятницу, 21 апреля, прошло очередное заседание исполкома Запорожского горсовета. На повестку дня было вынесено 98 вопросов. Но начать заседания городской голова Владимир Буряк решил начать с отчета о проверках городских маршруток.

В состав рабочей группы вошли представители управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета, управления «Укртрансинспекции» в Запорожской области, Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, управления патрульной полиции в г. Запорожье. По словам, начальника управления транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александра Власюка сообщил, что на 21 апреля, проведено пять проверок, по результатам которых патрульная полиция составила девять админпротоколов, один из которых на водителя маршрутки №5А, который вышел на работу в состоянии опьянения.

— Управление транспорта составлено 18 актов и направлены требования относительно технического и санитарного состояния маршруток. Проводятся дальнейший проверки предприятия, на котором водитель вышел на работу в состоянии опьянения. Готовятся документы для разрыва договорных отношений с этим перевозчиком. Это АТП обслуживает еще маршрут №43. Буквально вчера, когда была непогода, этот перевозчик не выпустил на маршрут 7 автобусов, без уважительной причины. Поэтому на ближайший исполком, будет вынесено проект решение о разрыве договорных отношений с этим предприятием, — сказал Александра Власюка.

Проверки будут проводиться в соответствии утвержденного графика, т.е. две в неделю. Больше — нет физической возможности. Проверять будут все маршруты.

— К сожалению, техническое состояние маршруток неудовлетворительный. 90% маршруток это Мерседесы, Спринтеры, Фольксвагены, которые находятся в плачевном состоянии, — подытожил Александр Власюк.

В свою очередь городской голова Владимир Буряк распорядился о том, чтобы в каждом договоре было прописано следующее: пьяный водитель на маршруте — разрыв договора с перевозчиком.

— Сегодня утром (21 апреля) на Дамбе было ДТП, 8 человек пострадало. Мое поручение следующее: сегодня же создать рабочую группу для проверки перевозчика, маршрутка которого попала в аварию. Выверните «на изнанку», найти вес недостатки которые там есть. Если их много тогда будет разрывать договор с ним тоже. Отчет предоставить на следующий исполком, который состоится 28 апреля, — подытожил Владимир Буряк.

Также городского голова сообщил, что в этом году в Запорожье продолжится закупка за средства городского бюджета автобусов, троллейбусов для «Запорожэлектротранса», подвижной состав которого будет постепенно обновлен.

Яна Петрова