В Запорожской области на треть выросло количество людей, получающих субсидию на оплату ЖКУ

Стремительный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вынудил жителей Запорожского региона обращаться за получением субсидий осенью-зимой 2016-17 годов.

По словам начальника управления социальных гарантий департамента соцзащиты населения Запорожской облгосадминистрации Лилии Ерохиной, 364 тысячи домовладельцев Запорожской области обратились за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг и отопления в завершившемся уже отопительном сезоне 2016-2017 годов.

«Треть из них – впервые, — сообщила Лилия Ерохина. — На эти цели из государственного бюджета было потрачено 213 миллионов гривен. Средний размер субсидии на одного домовладельца в области составил 2 тыс. гривен, что в полтора раза больше, чем в прошлом году».