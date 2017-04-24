В Запорожье в серьезной аварии пострадали 10 пассажиров маршрутки (ВИДЕО)

В Запорожье на проспекте Соборном между площадью Пушкина и улицей Гагарина перевернулась маршрутка.

Авария произошла 21 апреля около пяти утра. В это время в салоне маршрутного такси №81 находилось 15-ть человек, из них десять оказалось в больнице. Так, шесть пассажиров получили серьезные травмы. А вот водитель остался цел и невредим.

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Как выяснили сотрудники полиции во время вождения у водителя в крови не было выявлен алкоголь, он был трезв.

По предварительной информации из-за того, что водитель автобуса повысил скорость во время гололеда на дороге, автомобиль начало заносить, в результате и произошла авария.