В Запорожье на Хортице трехлетний ребенок после аварии выжил чудом (ФОТО)

В Запорожье на выходных на Хортице недалеко от ресторана «Казацкое подворье» произошла серьезная авария.

Как сообщают очевидцы ДТП, участниками аварии стали автомобили «ВАЗ-2109» и «Таврия». Известно, что в ВАЗ, который был припаркован на обочине врезался на большой скорости автомобиль «Таврия».

На момент аварии в «Девятке» находилась 25-летняя женщина со своим трехлетним ребенком, который сидел в автокресле. Отец семейства в этот момент покинул только вышел из машины. У машины сзади полностью смяло салон.

В результате аварии у девушки выявили множество синяков на теле, головные боли и сильный шок. Ребенок не по страдал, так как родители не спели его еще отстегнуть от детского кресла.

Со слов девушки, семья всего лишь собиралась прогуляться в лесу, но они даже не успели выйти из машины.