В Запорожье сто баянистов исполнили «Запорожский марш» (ФОТО, ВИДЕО)

В Запорожье уже во второй раз за год состоялась знаменательное музыкальное событие — II Всеукраинский конкурс баянистов-аккордеонистов «Баянне коло на Запоріжжі». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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В этом году в конкурсе принимают участие почти 100 исполнителей. Это представители всей Украины: из городов Луцк, Львов, Харьков, Чернигов, Сумы, Геническ. Конкурс имеет высокий статус среди профессиональных музыкантов — награды конкурса считаются прекрасными рекомендациями.

Свой талант игры на баяне и аккордеоне демонстрируют юные ученики школ эстетического воспитания, студенты колледжей, музыкальных академий, концертные исполнители и преподаватели.

Цель конкурса является выявление одаренных детей и молодежи, предоставление возможности для творческого самовыражения и обработки совершенной исполнительского мастерства.

Изюминкой мероприятия стало выступление сводного оркестра из ста баянистов-аккордеонистов, участников конкурса и преподавателей, которые исполнили «Запорожский марш».