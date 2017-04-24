В Запорожье хотят создать Голливудскую аллею славы

На сайте Петиций Запорожья появилась новая петиция, посвященная обустройству Аллеи славы в стиле голливудского мемориала, но посвященная выдающимся запорожцам.

Как сообщает автор петиции: «В Запорожье потенциально интересный объект — Аллея Славы. Сейчас там написаны имена почетных граждан города. Предлагаю в дополнение к этому сделать звезды с именами людей, прославивших Запорожье в искусстве, спорте, науке и т.д. или просто сильно (положительно) влияние на развитие города».

Автор предлагает делать это, как в Голливуде — плитками со звездами.

Как считает создатель петиции, такой объект будет иметь не только туристическую привлекательность, но и будет мотивировать жителей города достигать успехов в том, что интересно именно им.

На сегодня петицию подписало всего только 2 человека. Посмотреть её можно здесь.