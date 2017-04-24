Домой Новости В Запорожье 4-м тысячам человек отказали в назначении субсидии на оплату ЖКУ

В Запорожье 4-м тысячам человек отказали в назначении субсидии на оплату ЖКУ

От
Valeriy
-
172
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Стремительный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вынудил жителей Запорожья обращаться за получением субсидий на их оплату.

Как сообщила заместитель начальника департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета Галина Остапенко, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Запорожье насчитывалось145 977 получателей субсидий.

Только 4 тысячам домовладельцев было отказано в получении дотации от государства в силу несоответствия из документов требованиям законодательства.

Рост числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в последние годы очень показателен: 2015 г. – 22 тыс., 2016 г. – 92 тыс., 2017 г. – почти 146 тыс.
Средний размер субсидии в областном центре в этом году составил 1280 грн, что в 1,6 раз больше, чем за предыдущий период.

Что интересно, в этом году 200 запорожских семей, которые оформили договор аренды жилья, смогли получить субсидии на оплату коммунальных услуг.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here