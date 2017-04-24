В Запорожье 4-м тысячам человек отказали в назначении субсидии на оплату ЖКУ

Стремительный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вынудил жителей Запорожья обращаться за получением субсидий на их оплату.

Как сообщила заместитель начальника департамента соцзащиты населения Запорожского горсовета Галина Остапенко, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Запорожье насчитывалось145 977 получателей субсидий.

Только 4 тысячам домовладельцев было отказано в получении дотации от государства в силу несоответствия из документов требованиям законодательства.

Рост числа получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в последние годы очень показателен: 2015 г. – 22 тыс., 2016 г. – 92 тыс., 2017 г. – почти 146 тыс.

Средний размер субсидии в областном центре в этом году составил 1280 грн, что в 1,6 раз больше, чем за предыдущий период.

Что интересно, в этом году 200 запорожских семей, которые оформили договор аренды жилья, смогли получить субсидии на оплату коммунальных услуг.