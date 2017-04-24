В Литве уверены, что РФ начала против них информационную войну

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Россия ведет информационную войну против стран Балтии. Об этом он рассказал в интервью каналу «Настоящее время».

«Эта война уже происходит — кибернетическая война, информационная война… Бывали времена, когда, скажем, перед реальным боем применялась артподготовка, накануне реального боя, сейчас этого не надо делать, можно просто промыть мозги и подготовить плацдарм для действий. Как, по моему глубокому убеждению, было в Крыму», — сказал он.

По мнению министра, современное понимание безопасности страны значительно расширилось, и если раньше оно включало только военную угрозу, то сейчас в нее включается и информационная составляющая.

Большую пользу в противодействии информвойне имело бы создание альтернативных источников информации.

«Запреты или цензура — это не выход, надо создавать альтернативные источники, надо позитивом бороться с теми тенденциями, на это надо идти», — добавил Линас Линкявичюс.