В подъезде дома Запорожья кровавая поножовщина окончилась убийством

После сурового оскорбления в свой адрес 32-летний запорожец был поставлен перед выбором: признать свой позорный статус или покарать беспардонного наглеца. В такие же условия был поставлен и его соперник

Рыбак рыбака…

Дмитрий к своим 32 годам уже успел трижды побывать в колониях. За его плечами числились различные преступления: кражи, хулиганство, хранение наркотиков и грабежи. На волю он вышел весной этого года. Родственники не сильно привечали Митяя (так его все называли), для которого тюрьма давно стала родным домом. Поэтому он ночевал то у 48-летней дамочки, то у знакомых собутыльников.

Работать мужчина не желал, считая, что вкалывать ниже его достоинства. Мол, он «по жизни бродяга» и должен зарабатывать воровством и грабежами, не марая руки о грязный физический труд. Правда, находясь за решеткой, Митяй не входил в число авторитетных «сидельцев».

Не имел в колониях большого веса и 45-летний Андрей, проживая между «путевками» в исправительные лагеря в квартире своей супруги Ирины. В криминальном «активе» Андрея также были кражи, грабежи, а еще угоны автомобилей и тяжкие увечья в пьяной драке неприятелю.

Жилье Ирины находилось в девятиэтажке, расположенной на улице Пищевой на окраине Шевченковского района Запорожья. Советские архитекторы по какой-то, лишь им известной причине, возвели эту высотку внутри частного сектора. Рядом находятся промышленные предприятия сомнительного назначения, поскольку на промплощадках — лишь сторожи и стаи собак. Зато в округе множество питейных заведений. В одной из этих рюмочных минувшим летом и состоялось знакомство Андрея и Митяя.

Оба чтили тюремные «понятия», любили горячительные напитки, а деньги на выпивку получали на пунктах приема металлолома. Металлические изделия, как нетрудно догадаться, парочка воровала во дворах домов одиноких старух.

«За петуха, ответишь!»

Впрочем, «бизнес» приносил копейки, поэтому шиковать рецидивисты не могли. Зачастую они покупали дешевый самогон или разведенную «катанку» и устраивали пир в квартире, где проживал Андрей. Это жилище посещали и иные знакомые семейной пары, устраивая в нем шумные попойки и драки. Обращения соседей в милицию на гнусное поведение семейной парочки и их гостей не имели успеха. Хотя, когда Андрей бывал трезв, он извинялся за непристойное поведение и обещал исправиться…

В один из дождливых дней ноября 2015 года Митяй гостил у семейной пары. Ирина ушла спать раньше, а мужчины продолжали «дегустировать» хмельной напиток. Наконец «катанка» сморила Андрея, уснувшего за столом. Его собутыльник решил продолжить «банкет» в другом месте. Для этого Митяй вытащил из кармана хозяина квартиры несколько мятых червонцев, сложил в сумку металлические кастрюли и сковородки и, прихватив недобитую бутылку пойла, вышел из помещения.

Точно неизвестно о чем думал Митяй, обкрадывая приятеля, приютившего его. Ведь «по понятиям» кража у своего — тяжкий грех. На «зоне» за такое сурово карают — запросто ломают руки подлому воришке («крысой» называют таких в лагерях), чтобы впредь неповадно было. Или того хуже — ломают судьбу, переводя в статус опущенного. Правда, для жестоких санкций нужно доказать факт кражи.

«За пустой «базар» нужно отвечать, — видимо так размышлял Митяй. — Меня за руку никто не ловил. Рыпнется на меня с «наездом», я еще с него срублю денег за «порожняк!»

Неизвестно и о чем думал Андрей поутру, когда понял, что товарищ его цинично обокрал. Возможно, в его голове тоже промелькнули слова — «крыса», «порожняк», «базар» и «наезд».

Когда судьба случайно столкнула мужчин через два дня на улице, то они не выбирали парламентских выражений. С обеих сторон прозвучали разнообразные оскорбления, вплоть до запредельного для уважаемого уголовника — «петух».

«За петуха, ответишь!», — пообещали друг другу бывшие приятели и разошлись в разные углы нетрезвого бытия. Но ненадолго.

Прятался в сундуке

Молодой горячий Митяй не стал откладывать в долгий ящик время расправы. Через несколько часов он ногами стучал (звонка нет) в двери Андрея.

«Выходи на «разбор», — заявил визитер, сжимая рукой в кармане нож. — Будешь сейчас обосновывать претензии или кукарекать».

Андрей вышел через несколько секунд, не забыв прихватить нож.

Мужчины решили выйти во двор дома (к тому времени был первый час ночи). Но после того, как они спустились на лифте на первый этаж, их намерения изменились. Дуэль началась на площадке этажа — поединок между рецидивистами длился несколько секунд. Холодная сталь кухонного ножа Андрея вонзилась в грудь Митяя. Он же лишь сумел резануть ножом противника по руке. Крик вырвался из глотки младшего «дуэлянта» и он повалился на бетон грязного подъезда.

Андрей бросился бежать по ступенькам вверх в свою квартиру. Был бы он хладнокровней, догадался вытащить мертвое тело на улицу и припрятать его в укромное место. Ищи-свищи потом! Или сразу же уехать электричкой в Тмутаракань или перекладными — в Лугандонию какую.

Нет же, «победитель» прибежал домой и выпил с горла полбутылки самогона. На беду Андрея в ту ночь в подъезд зашел припозднившийся в гостях житель дома. Мужчина, увидев труп, не побоялся вызвать сотрудников уголовного розыска (бывало, такие смельчаки первыми попадали в разряд подозреваемых). Сыщики Шевченковского отделения полиции сразу узнали в трупе своего «питомца», а разбуженные ими жители квартир указали номер квартиры, куда захаживал Митяй.

Запахивая на груди халат, Ирина пыталась доказать сыщикам, что ее супруг еще вчера куда-то уехал. Но те не поверили словам и внимательно осмотрели прокуренное жилище семейной четы. Заглянули полисмены и в сундук, стоявший на балконе. Именно там, скрючившись в три погибели, лежал дрожащий от страха Андрей.

Просто повезло

В отношении мужчины возбудили дело по статье 115 УК «Умышленное убийство», а его самого поместили в следственный изолятор. Видимо, сокамерникам Андрей рассказывал, что справедливо покарал негодяя, который осмелился назвать его крайне оскорбительным словом.

Однако следователю, ведущему его дело, подследственный доказывал, что лишь оборонялся от вооруженного неприятеля, который хотел его убить.

Во время судебного разбирательства Андрей гнул свою линию, дескать, не было у него умысла на убийство, лишь оборонялся от пьяного беспредельщика, вооруженного ножом. Вероятно, неплохо поработал и адвокат подсудимого, разбив доводы следствия.

Суд переквалифицировал преступное деяние Андрея с умышленного убийства на статью 118 УК «Убийство с превышением пределов необходимой обороны». Скажем сразу для несведущих: между санкциями этих статей пролегает пустыня Сахара. Если по статье 115 Андрею грозило лишение свободы от 7 до 15 лет, то за «превышение» — максимум два года колонии. Ощутите, как говорится, разницу.

Сложно описать чувство Андрея, когда он услышал вердикт Фемиды. Вероятно, крестился. Возможно, издал победный клич. Может, слезы выступили. Не знаем.

Словом, получив два года лишения свободы, Андрей тут же вышел на волю, поскольку сработал, так называемый, «закон Савченко». Срок содержания в СИЗО засчитывается, как день за два. То бишь, Андрей даже пересидел. Вряд ли он будет писать жалобы на это. А вот прокуратура (как орган гособвинения) сейчас размышляет: подавать апелляционную жалобу на переквалификацию преступления и приговор.

Валерий Бутенко.