Запорожская область вошла в 5-ку регионов с высокой средней зарплатой у людей (СПИСОК)

Запорожская область вошла в 5-ку регионов с высокой средней зарплатой у людей...

По итогам февраля в Украине средняя заработная плата достигла 6109 гривен. Об этом сообщает Сегодня.

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В стране традиционно «богаче» всех живет киевляне. У них средняя зарплата – 9 563 гривен. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях. Запорожская область попала в 5-ку лидеров.

Средние зарплаты по регионам страны:

Киев – 9563 гривни

Киевская область – 6263 гривни

Донецкая область – 6644 гривен

Днепропетровская область – 5995 гривен

Запорожская область – 5893 гривни

Николаевская область – 5809 гривен

Одесская область – 5682 гривни

Полтавская область – 5648 гривен

Львовская область – 5421 гривня

Луганская область – 5405 гривен

Харьковская область – 5384 гривни

Закарпатская область – 5306 гривен

Ровенская область – 5246 гривен

Ивано-Франковская область – 5256 гривни

Винницкая область – 5162 гривни

Сумская область – 5101 гривня

Черкасская область – 5086 гривен

Волынская область – 5073 гривни

Хмельницкая область – 5040 гривен

Херсонская область – 4986 гривен

Кировоградская область – 4961 гривня

Житомирская область – 4929 гривен

Черниговская область – 4807 гривен

Черновицкая область – 4755 гривен

Тернопольская область – 4716 гривен

Данная статистика учитывает только официальный доход украинцев, по сравнению с тем, как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает «в конвертах».

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Также известно, что в среднем по Украине в начале 2017 года на одну вакансию претендовали сразу три человека. Самая большая конкуренция в сфере добычи сырья – на одну вакансию 12-13 соискателей.

Так самые высокие показатели конкуренции наблюдаются в Киевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. В среднем 4-5 специалистов на вакансию.

Самая низкая конкуренция, как и раньше, в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях