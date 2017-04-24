Запорожская область вошла в 5-ку регионов с высокой средней зарплатой у людей (СПИСОК)

По итогам февраля в Украине средняя заработная плата достигла 6109 гривен. Об этом сообщает Сегодня.
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В стране традиционно «богаче» всех живет киевляне. У них средняя зарплата – 9 563 гривен. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях. Запорожская область попала в 5-ку лидеров.
Средние зарплаты по регионам страны:
- Киев – 9563 гривни
- Киевская область – 6263 гривни
- Донецкая область – 6644 гривен
- Днепропетровская область – 5995 гривен
- Запорожская область – 5893 гривни
- Николаевская область – 5809 гривен
- Одесская область – 5682 гривни
- Полтавская область – 5648 гривен
- Львовская область – 5421 гривня
- Луганская область – 5405 гривен
- Харьковская область – 5384 гривни
- Закарпатская область – 5306 гривен
- Ровенская область – 5246 гривен
- Ивано-Франковская область – 5256 гривни
- Винницкая область – 5162 гривни
- Сумская область – 5101 гривня
- Черкасская область – 5086 гривен
- Волынская область – 5073 гривни
- Хмельницкая область – 5040 гривен
- Херсонская область – 4986 гривен
- Кировоградская область – 4961 гривня
- Житомирская область – 4929 гривен
- Черниговская область – 4807 гривен
- Черновицкая область – 4755 гривен
- Тернопольская область – 4716 гривен
Данная статистика учитывает только официальный доход украинцев, по сравнению с тем, как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает «в конвертах».
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Также известно, что в среднем по Украине в начале 2017 года на одну вакансию претендовали сразу три человека. Самая большая конкуренция в сфере добычи сырья – на одну вакансию 12-13 соискателей.
Так самые высокие показатели конкуренции наблюдаются в Киевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. В среднем 4-5 специалистов на вакансию.
Самая низкая конкуренция, как и раньше, в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях