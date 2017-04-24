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Запорожская область вошла в 5-ку регионов с высокой средней зарплатой у людей (СПИСОК)

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user444
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По итогам февраля в Украине средняя заработная плата достигла 6109 гривен. Об этом сообщает Сегодня.

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В стране традиционно «богаче» всех живет киевляне. У них средняя зарплата – 9 563 гривен. А зарплаты меньше 5 000 гривен – в Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областях. Запорожская область попала в 5-ку лидеров.

Средние зарплаты по регионам страны:

  • Киев – 9563 гривни
  • Киевская область – 6263 гривни
  • Донецкая область – 6644 гривен
  • Днепропетровская область – 5995 гривен
  • Запорожская область – 5893 гривни
  • Николаевская область – 5809 гривен
  • Одесская область – 5682 гривни
  • Полтавская область – 5648 гривен
  • Львовская область – 5421 гривня
  • Луганская область – 5405 гривен
  • Харьковская область – 5384 гривни
  • Закарпатская область – 5306 гривен
  • Ровенская область – 5246 гривен
  • Ивано-Франковская область – 5256 гривни
  • Винницкая область – 5162 гривни
  • Сумская область – 5101 гривня
  • Черкасская область – 5086 гривен
  • Волынская область – 5073 гривни
  • Хмельницкая область – 5040 гривен
  • Херсонская область – 4986 гривен
  • Кировоградская область – 4961 гривня
  • Житомирская область – 4929 гривен
  • Черниговская область – 4807 гривен
  • Черновицкая область – 4755 гривен
  • Тернопольская область – 4716 гривен

Данная статистика учитывает только официальный доход украинцев, по сравнению с тем, как по информации налоговиков, 60% работодателей часть зарплат выплачивает «в конвертах».

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Также известно, что в среднем по Украине в начале 2017 года на одну вакансию претендовали сразу три человека. Самая большая конкуренция в сфере добычи сырья – на одну вакансию 12-13 соискателей.

Так самые высокие показатели конкуренции наблюдаются в Киевской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях. В среднем 4-5 специалистов на вакансию.

Самая низкая конкуренция, как и раньше, в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Волынской областях

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