Запорожская «Покахонтас» покинула популярное телешоу (ФОТО)

Как ранее сообщал «Верже», запорожанка стала участницей известного украинского телешоу.

В последней из серий шоу «Від пацанки до панянки», Виолетта Шин покинула шоу.

Напомним, что «Покахонтас», прозвище девушки, которое она получила на проекте, из райцентра Михайловка Запорожской области.

Справка: реалити-шоу «Від пацанки до панянки» участвуют девушки, которые хотят попробовать изменить себя, научиться выглядеть, разговаривать, вести себя как леди. Они стремятся измениться не только внешне, но и внутренне. У каждой своя драматическая история. И всех их объединяет огромное стремление изменить свою жизнь.