Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» затянет на 40 миллиардов рублей

На предприятии в Мурманской области готовятся к модернизации авианесущего крейсера ВМФ России «Адмирал Кузнецов». Ремонтные работы начнутся осенью и обойдутся в почти 40 млрд руб., информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонпроме.

Для сравнения, примерно столько же, по подсчетам журналистов, РФ потратила на военную кампанию в Сирии.

«В сентябре „Звездочка“ подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией „Адмирала Кузнецова“. Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд руб. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — отметил собеседник агентства.

Ранее, однако, газета «Известия» писала, что ремонт корабля будет существенно дороже и на него потребуется 65 млрд руб.

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1985 году, вступил в строй в 1990-м.

В 2016 году авианосец во время похода в Средиземное море вызвал шквал издевательств со стороны цивилизованного мира: оставляемый авианосцем густой дым напоминал допотопный паровоз.

Напомним, в ноябре-декабре 2016 года, во время похода «Адмирал Кузнецов», два российских самолета — Миг-25 и Су-33 — потерпели крушения и утонули в Средиземном море.