Бердянская баскетболистка стала бронзовой призеркой в рейтинге FIBA (ФОТО)

Женская сборная команда Украины по баскетболу 3х3 занимает третье место в обновленном рейтинге FIBA. Об этом сообщает Запорожский спорт.

Серебряные медали чемпионата мира по стритболу стали самым громким успехом Украины в игровых видах спорта за последние годы. Баскетболистка Анна Зарицкая попала в символическую сборную чемпионата мира, – первая в истории Бердянска призер чемпионатов мира в игровых дисциплинах.

Напоминаем, что в прошлом году наша сборная, капитаном которого является бердянская баскетболистка Анна Зарицкая, заняла второе место на чемпионате мира по стритболу.