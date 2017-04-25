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Бердянская баскетболистка стала бронзовой призеркой в рейтинге FIBA (ФОТО)

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user444
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Женская сборная команда Украины по баскетболу 3х3 занимает третье место в обновленном рейтинге FIBA. Об этом сообщает Запорожский спорт.

Серебряные медали чемпионата мира по стритболу стали самым громким успехом Украины в игровых видах спорта за последние годы. Баскетболистка Анна Зарицкая попала в символическую сборную чемпионата мира,  – первая в истории Бердянска призер чемпионатов мира в игровых дисциплинах.

Напоминаем, что в прошлом году наша сборная, капитаном которого является бердянская баскетболистка Анна Зарицкая, заняла второе место на чемпионате мира по стритболу.

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