Власть Запорожья обещает покрасить на пляжах грибки и установить буи

С 1 июня официально стартует открытие пляжного сезона в Запорожье.

Согласно принятому на исполкоме решению до 1 июня департамент инфраструктуры и благоустройства совместно должны подготовить пляжи, парки, скверы, фонтаны, уголки отдыха, спортивные и игровые площадки к летнему сезону.

В свою очередь райадминистрации должны обеспечить контроль за подготовкой пляжей, которые находятся на территории их районов.

В рамках подготовки на запорожских пляжах обещают провести ремонт и покраску конструкций, уборку и очистку дна, обустроить пляжные зоны медпунктами, спасательными постами, туалетами и питьевой водой. На запрещенных для купания местах должны быть установлены щиты с предупредительными надписями.

Кроме того, Вознесеновская районная администрация до 1 июня, должна привести в в надлежащее санитарное состояние мост который ведет на Центральный городской пляж, расположенный в районе бульвара Шевченко.

В свою очередь КП «Титан» до 1 мая должен подготовить все городские фонтаны к нормальному функционированию. Подготовить до первого дня лета, а в дальнейшем содержать в чистоте, два городских пляжа — Центральный и Правобережный. Также, они должны отремонтировать и покрасить грибки, фонтанчики для питья воды и для мойки ног.

Городской спасательной водолазной службе было поручено обеспечить обследование и очистку акватория дня пляжей.

В срок до 1 июня Вознесеновская и Днепровская районные администрации должны получить паспорта пляжей.

Яна Петрова