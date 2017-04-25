Во время попойки запорожец проломил собутыльнику голову лопатой

Сотрудники Мелитопольского отдела полиции задержали 34-летнего жителя села Астраханка, который в ходе внезапно возникшей ссоры убил товарища.

Вечерои 23 апреля в дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение из районной больницы: к ним с травмой головы доставлен 46-летний житель села Астраханка Мелитопольского района, где он умер.

Было установлено, что в доме в ходе употребления спиртных напитков между односельчанами возникла ссора. В результате которой 34-летний мужчина нанес потерпевшему лопатой несколько ударов по голове. Затем злодей пошел к соседям, которые и вызвали медиков.

Ранее несудимого правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Запорожской области, открыто уголовное производство по признакам ст.115 УК «Умышленное убийство», арестованному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.