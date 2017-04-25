В Запорожской области машина скорой «утонула» в луже (ВИДЕО 18+)

В Мелитополе из-за сильных осадков на улицах города образовались огромные лужи. В результате этого, машины по дорогам ездить нормально не могут.

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Не исключением является машина скорой медицинской помощи в Мелитополе прибывшая на вызов.

В сети опубликовали видео того, как автомобиль медиков «утонул» в луже на улица Ильи Стамболи.

Стоит отметить, что этот участок дороги планируют отремонтировать в 2017 году. В частности деньги на ремонт в бюджете уже заложены.

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